Синоптик рассказал, где было холоднее всего этой ночью

Минувшей ночью и утром в понедельник холоднее всего было в Красноуфимске – там температура воздуха опустилась до -40,6 °C, чуть теплее было в Михайловске – минус 40,2°, а также в Верхотурье – минус 39,4°.
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