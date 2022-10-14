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Популярное туристическое направление упростило для российских туристов правила въезда «Приоткрываться» для туристов начало ещё одно направление в Юго-Восточной Азии: Тайвань увеличила еженедельную квоту для прибывающих иностранцев с 60 до 150 тыс.