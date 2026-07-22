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Царьград

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Володин поблагодарил глав комитетов за работу на пленарном заседании

Володин поблагодарил глав комитетов за работу на пленарном заседании

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил благодарность главам думских комитетов за круглосуточную работу и профессионализм.

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