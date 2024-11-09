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В Бурятии при пожаре из-за короткого замыкания погибли 50 коров

В Бурятии при пожаре из-за короткого замыкания погибли 50 коров

В селе Нижние Тальцы Бурятии во время пожара погибли животные.В главном управлении МЧС республики сообщили, что сигнал о возгорании поступил ночью 8 октября.

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