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Эй Джей Гриффин, Симоне Фонтеккьо и Джамал Мюррэй – в подборке лучших моментов 8-й недели сезона НБА

Эй Джей Гриффин, Симоне Фонтеккьо и Джамал Мюррэй – в подборке лучших моментов 8-й недели сезона НБА

НБА представила подборку лучших моментов восьмой недели регулярного чемпионата. Топ-20 возглавили Эй Джей Гриффин («Атланта»), Симоне Фонтеккьо («Юта») и Джамал Мюррэй («Денвер»).

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