Тепловые сети в Шатуре полностью обновят к 15 сентября

В Шатуре активно продолжается перекладка магистральных тепловых сетей. Представители аварийно-восстановительной службы Подмосковья вместе с местной администрацией и компанией ПАО «Юнипро» проверили ход работ.
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