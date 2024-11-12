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Администрация города Челябинска

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В парке «Сад Победы» установят ракеты с мемориала «Скорбящие матери»

В парке «Сад Победы» установят ракеты с мемориала «Скорбящие матери»

Приказом Госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области утверждены особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам на данной территории, согласно которым размещение орудий и их муляжей на мемориале «Скорбящие матери» запрещено.

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