В парке «Сад Победы» установят ракеты с мемориала «Скорбящие матери»

Приказом Госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области утверждены особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам на данной территории, согласно которым размещение орудий и их муляжей на мемориале «Скорбящие матери» запрещено.
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