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Позитив для оптимистов

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Хиллари Клинтон оказала России большую услугу, …посмеявшись и оболгав её президента.

Хиллари Клинтон оказала России большую услугу, …посмеявшись и оболгав её президента.

ФОТО: DAVID ZORRAKINO/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBAL LOOK PRESS СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ "СТРАХ – ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО ОТ ИДИОТИЗМА": ХИЛЛАРИ КЛИНТОН ВСЁ ДОХОДЧИВО ОБЪЯСНИЛА ОКРУЖЕНИЮ ПУТИНА Хиллари Клинтон, так сказать "по бизарии своего гумору", оказала России большую услугу, …посмеявшись и оболгав её президента.

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Комментарии
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Александр Гранков
Еще одна красиво улыбающаяся, но кусающаяся кукла.
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