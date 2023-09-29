Хиллари Клинтон оказала России большую услугу, …посмеявшись и оболгав её президента.

ФОТО: DAVID ZORRAKINO/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBAL LOOK PRESS СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ "СТРАХ – ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО ОТ ИДИОТИЗМА": ХИЛЛАРИ КЛИНТОН ВСЁ ДОХОДЧИВО ОБЪЯСНИЛА ОКРУЖЕНИЮ ПУТИНА Хиллари Клинтон, так сказать "по бизарии своего гумору", оказала России большую услугу, …посмеявшись и оболгав её президента.