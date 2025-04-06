Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 968 подписчиков

Тактический прорыв на юге: 280 потерь ВСУ и уничтоженные склады боеприпасов

Тактический прорыв на юге: 280 потерь ВСУ и уничтоженные склады боеприпасов

Министерство Обороны России сообщает о тактическом успехе на юге, где подразделения улучшили свои позиции, нанеся ВСУ значительный урон в 280 военнослужащих, а также уничтожив склады боеприпасов и материальных средств противника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх