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Пугачева и Галкин* в Лимасоле: одна тарелка на двоих или глухая стена между ними

Пугачева и Галкин* в Лимасоле: одна тарелка на двоих или глухая стена между ними

Прогулка Аллы Пугачевой и Максима Галкина* по Лимасолу снова попала в центр внимания. Кадры из местного кафе разошлись по Сети — и вместе с ними новая порция подробностей, которые плохо стыкуются друг с другом.

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