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Санкции не повлияют на поставки компьютеров в российские школы

Санкции не повлияют на поставки компьютеров в российские школы

Цифровизация позволяет делать уроки интерактивными.фото: pixabay.com--> Директор департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения Андрей Горобец заявил о сохранении темпов поставок компьютеров в школы, несмотря на санкции Запада.

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