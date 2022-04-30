Санкции не повлияют на поставки компьютеров в российские школы

Цифровизация позволяет делать уроки интерактивными.фото: pixabay.com--> Директор департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения Андрей Горобец заявил о сохранении темпов поставок компьютеров в школы, несмотря на санкции Запада.