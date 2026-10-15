Фото: © «Татар-информ»/ Салават Камалетдинов По данным некоторых СМИ, Евросоюз рассматривает меры против федераций, допускающих россиян к соревнованиям: давление на федерации, отказ в грантах, перераспределение доходов от ТВ‑прав, визовые ограничения.