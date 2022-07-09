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09.07.22==Только не домой: украинские срочники попросили паспорта РФ

09.07.22==Только не домой: украинские срочники попросили паспорта РФ

Могут ли военнопленные претендовать на российское гражданство Екатерина Кориненко ОБЩЕСТВО  УКРАИНА  РОССИЯ  ДНР  ОБМЕН ПЛЕННЫМИ  ГРАЖДАНСТВО Украинские срочники, которые сдались в плен в Херсонской области, хотят получить российское гражданство.

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