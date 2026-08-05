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Царьград

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Многодетную семью из Саратова пожар оставил без дома. Но отец не стал унывать

Многодетную семью из Саратова пожар оставил без дома. Но отец не стал унывать

После пожара многодетная семья из Саратова осталась без жилья. Отец своими силами восстанавливает дом, но средств не хватает: впереди ключевые работы по подготовке к зиме, на которые нужно ещё около 500 тысяч рублей.

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