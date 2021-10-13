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Более пяти тысяч единиц вооружения и военной техники будет подготовлено к зимнему режиму эксплуатации в общевойсковом объединении ВВО в Республике Бурятии

Более пяти тысяч единиц вооружения и военной техники будет подготовлено к зимнему режиму эксплуатации в общевойсковом объединении ВВО в Республике Бурятии

В связи с особенностями местного климата, обусловленного низкими температурами в зимний период, особое внимание будет уделено обслуживанию систем обогрева и кондиционирования.

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