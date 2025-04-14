Магазин уволил курьера-русофоба: реакция покупателей поразила

y ykovl1957 Нет, Вадим это было и до 1991 года. А с 1992 начали писать "альтернативную историю". Знаю, т.к. работала в Алма-Ате в библиотеке.

ВУ Варлам Устрялов Мутанты явно гордятся тем, что они - быдло. мутанты только похожи на человекообразных. на самим деле, они -дичайшее зверьё. им место только в диких лесах или в голых степях.