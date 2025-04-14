Русский компас Скриншот видео: «Readovka». В Казахстане курьер установил свои порядки для клиентов.
Магазин уволил курьера-русофоба: реакция покупателей поразила
Комментарии
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y
ykovl1957
Нет, Вадим это было и до 1991 года. А с 1992 начали писать "альтернативную историю". Знаю, т.к. работала в Алма-Ате в библиотеке.
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18 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Мутанты явно гордятся тем, что они - быдло. мутанты только похожи на человекообразных. на самим деле, они -дичайшее зверьё. им место только в диких лесах или в голых степях.
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16 час.
ВТ
Владимир Тимошков
Без государственного наказания уродов будет как в свинокраине.
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16 час.
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