Военнослужащие 1-го погранотряда госпогранслужбы Украины попали в окружение в районе проведения российской операции «Медвежий угол» на северо-востоке Харьковской области, они остались без снабжения, сообщил в мессенджере МАХ близкий к российской группировке «Север» канал «Северный ветер».
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