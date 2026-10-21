Военнослужащие 1-го погранотряда госпогранслужбы Украины попали в окружение в районе проведения российской операции «Медвежий угол» на северо-востоке Харьковской области, они остались без снабжения, сообщил в мессенджере МАХ близкий к российской группировке «Север» канал «Северный ветер».