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«Пока не вылезли всякие гуманисты» – в Киеве призвали поторопиться с уничтожением народов Палестины и Донбасса 

«Пока не вылезли всякие гуманисты» – в Киеве призвали поторопиться с уничтожением народов Палестины и Донбасса 

Израиль должен воспользоваться истерией – и покончить со всеми своими врагами до того, как гуманисты и миротворцы успеют подать слово.

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