Военэксперт Коренев назвал вид ракет, прилетевших на пляж Севастополя

По Севастополю ВСУ нанесли удар американскими ракетами MGM-140B ATACMS Block 1A. Все они имеют кассетные боезаряды, включающие 275 шарообразных боевых частей, каждая из которых содержит большое количество вольфрамовых шариков, которые поражают при взрыве большую площадь, сообщил военный эксперт Дмитрий Корнев изданию “Известия”.