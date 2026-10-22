The world’s biggest sovereign wealth fund, Norway’s $2.3-trillion Government Pension Fund Global, booked a loss of $30 billion for the third quarter as higher interest rates and market turbulence hit both its fixed-term and equity investments.
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