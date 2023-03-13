Виктор Пути, ой Орбан, извините... разносит ЕС

Третья мировая война? Это очень близко, утверждает Орбан ✔️ Лидеры западного мира болеют военной лихорадкой и посылают все более опасное оружие на Украину, поскольку на повестке дня уже стоит отправка Киеву истребителей, что раньше считалось табу.