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Виктор Пути, ой Орбан, извините... разносит ЕС

Виктор Пути, ой Орбан, извините... разносит ЕС

Третья мировая война?  Это очень близко, утверждает Орбан ✔️ Лидеры западного мира болеют военной лихорадкой и посылают все более опасное оружие на Украину, поскольку на повестке дня уже стоит отправка Киеву истребителей, что раньше считалось табу.

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