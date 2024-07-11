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ГА ООН приняла проект резолюции с требованием к РФ вывести свои войска с ЗАЭС

ГА ООН приняла проект резолюции с требованием к РФ вывести свои войска с ЗАЭС

Генассамблея ООН поддержала инициированный Украиной проект резолюции, который призывает Россию вывести войска с территории Запорожской атомной электростанции и передать контроль над ней украинскому правительству.

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