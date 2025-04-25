Ученые нашли «переключатель», запускающий болезнь Паркинсона

Точная причина этого тяжелого заболевания по-прежнему не вполне ясна. Согласно одной из гипотез, белок альфа-синуклеин, накапливающийся в нервных клетках, мешает им нормально функционировать, что приводит к их гибели.
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