"Позорный беспредел с крестопадом продолжается на центральных каналах России" Компания МТС отказывается видеть кресты на Исакиевском соборе.
Рекламщики осквернили Исаакиевский Собор
Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Они все давно сидеть должны, на крайний случай быть безработными, а вы тут всё писанной развлекаетесь. Уже больше года только трепитесь об этих художествах и только никакого, а эти преступники всё рисуют и рисуют. Смешно над вами.
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5 час.
лина любимцева
ЧИСТИТЬ НУЖНО ВСЕ СФЕРЫ!! Засрались черт его знает чем и кем...
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25 мин.
лл
лина любимцева
А что вы бы предложили конкретно? Или тоже лишь бы трепаться...
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24 мин.
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