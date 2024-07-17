Рекламщики осквернили Исаакиевский Собор

НК

Наталья Котельникова

Они все давно сидеть должны, на крайний случай быть безработными, а вы тут всё писанной развлекаетесь. Уже больше года только трепитесь об этих художествах и только никакого, а эти преступники всё рисуют и рисуют. Смешно над вами.