В Черни прокуратура выявила нарушения при содержании автодорог

Прокуратура Чернского района в ходе проверки выявила нарушения при содержании дорог. Установлено, что администрация Чернского района своевременно не организовала проведение работ по поддержанию надлежащего состояния автомобильных дорог по улицам Комсомольской, Коммунаров, Казацкой, Космонавтов поселка Чернь.
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