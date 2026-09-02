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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Цены на квартиры в готовых домах Москвы выросли на 12,5%

Цены на квартиры в готовых домах Москвы выросли на 12,5%

За год вторичное жилье в Москве подорожало на 12,5%, сообщили «Ведомости» со ссылкой на девелоперов. Основным фактором роста собеседники газеты назвали оживление спроса на фоне снижения ипотечных ставок, при этом предложение ликвидных лотов сокращается.

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