Цены на квартиры в готовых домах Москвы выросли на 12,5%

За год вторичное жилье в Москве подорожало на 12,5%, сообщили «Ведомости» со ссылкой на девелоперов. Основным фактором роста собеседники газеты назвали оживление спроса на фоне снижения ипотечных ставок, при этом предложение ликвидных лотов сокращается.