Театр абсурда
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Театр абсурда

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И снова громкий теракт. ГУР МО Украины взяло на себя ответственность за убийство депутата

И снова громкий теракт. ГУР МО Украины взяло на себя ответственность за убийство депутата

8 ноября погиб депутат Народного совета (парламента) Луганской Народной Республики, бывший начальник управления Народной милиции (вооружённых сил) ЛНР и бывший глава СЦКК ЛНР генерал-майор Михаил Филипоненко.

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Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
жаль, Человека!😭😭😭соболезнования близким🙏🥀🥀
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