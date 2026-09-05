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Путин выразил уверенность, что все поставленные задачи будут решены

Путин выразил уверенность, что все поставленные задачи будут решены

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что все поставленные задачи будут решены. Об этом он заявил в рамках выступления в Зарядье по случаю Дня города в Москве.

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