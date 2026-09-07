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Газета.ру

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Генич обвинил Карседо в провале матч-менеджмента в матче с "Динамо"

Генич обвинил Карседо в провале матч-менеджмента в матче с "Динамо"

Футбольный комментатор Константин Генич в эфире «Коммент.Шоу» раскритиковал главного тренера «Спартака» Хуана Карседо после поражения красно-белых от «Динамо» в матче 7-го тура РПЛ.

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