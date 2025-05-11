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Добрый Мир

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Да Силва заявил о возвращении РФ и Бразилии к совместным планам

Да Силва заявил о возвращении РФ и Бразилии к совместным планам

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в ходе переговоров в Москве с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что его приезд в Москву спустя полтора десятка лет символизирует возвращение России и Бразилии к совместным планам.

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