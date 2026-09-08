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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ак Барс» выменял Соколова и права на Колячонка у «Динамо» Минск на Алистрова

«Ак Барс» и минское «Динамо» произвели обмен. В команду из Казани переходит нападающий  Егор Соколов , в обратном направлении проследует нападающий  Владимир Алистров .

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