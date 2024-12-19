Люди, которые делают Россию сильнее! Названы имена победителей третьей Научной премии Сбера

Стали известны имена лауреатов третьей ежегодной Научной премии Сбера. Она поддерживает ученых, работающих в России, которые ведут активную исследовательскую деятельность и открывают новые перспективы развития науки и технологий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии