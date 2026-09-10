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Миссия Уиткоффа и Кушнера провалена. Результаты в Москве и Киеве не достигнуты

Миссия Уиткоффа и Кушнера провалена. Результаты в Москве и Киеве не достигнуты

Москва и Киев продемонстрировали готовность продолжать дипломатические контакты, однако очередная попытка американского посредничества не привела к конкретным договоренностям.

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