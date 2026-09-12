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stroimdom21

34 подписчика

Почему умный холодильник может оказаться опаснее вашего компьютера

Почему умный холодильник может оказаться опаснее вашего компьютера

Когда речь заходит о кибербезопасности, большинство людей сразу представляют себе мощный компьютер, заполненный антивирусами, или смартфон с последними обновлениями.

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