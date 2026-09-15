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Ги Буше: «Еще полтора месяца никого не ждем из лазарета. Будем стараться выжить»

Ги Буше: «Еще полтора месяца никого не ждем из лазарета. Будем стараться выжить»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше подвел итоги победы над «Автомобилистом» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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