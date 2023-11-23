Экс-главу Бийска будут судить за халатность при расселении аварийных домов

Александр Студеникин должен был решать вопросы по переселению граждан из непригодного жилья В Алтайском крае бывший глава Бийска Александр Студеникин предстанет перед судом по обвинению в халатности, сообщает региональный СК.
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