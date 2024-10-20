Культовая традиция в Шотландии: сколько стоит волынка ручной работы

В своей мастерской в историческом центре Эдинбурга Руари Блэк является одним из последних мастеров, которые изготавливают волынки исключительно вручную, продолжая традицию, которая является символом Шотландии, но которая в настоящее время вымирает.
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