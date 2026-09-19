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Скалони — о сборной Аргентины на ЧМ-2026: «У нас не было игроков, готовых на все 100 процентов»

Скалони — о сборной Аргентины на ЧМ-2026: «У нас не было игроков, готовых на все 100 процентов»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал выступление национальной команды на прошедшем чемпионате мира.

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