БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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МемуаристЪ Канал о Сталине. В бой идут одни старики плохой водевиль хуже Мстителей и Воздуха? Серьёзно?

МемуаристЪ Канал о Сталине. В бой идут одни старики плохой водевиль хуже Мстителей и Воздуха? Серьёзно?

mastodont Вот и выросло поколение, не способное понять «В бой идут один Старики». Они на Мстителях и Воздухе выросли, на песнях Шамана и компьютерных игрушках про победившего всех фашистов американского морпеха.

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Комментарии
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владимир рябченко
чубайсов никогда не встретишь в окопах...
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6 час.
Traveller
Зато один всемизвестныйтоварисч ввёл в школьную программу вирши стукача Ветрова и ну очень благоволит к его вдовушке.
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6 час.
В
Василий
А мы сами разве лучше? В какой балаган превратили Парад Победы.
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14 мин.

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