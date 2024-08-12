МемуаристЪ Канал о Сталине. В бой идут одни старики плохой водевиль хуже Мстителей и Воздуха? Серьёзно?

mastodont Вот и выросло поколение, не способное понять «В бой идут один Старики». Они на Мстителях и Воздухе выросли, на песнях Шамана и компьютерных игрушках про победившего всех фашистов американского морпеха.
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