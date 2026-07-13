МИД России обещал ответить Великобритании на новые санкции

МИД России заявил, что Москва готовит ответ на расширение санкционного списка Великобританией. В ведомстве сообщили агентству ТАСС, что в список добавлены ещё десять позиций, что вызвало необходимость адекватной реакции.
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