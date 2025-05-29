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Калужские новости

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Аэропорт Калуги не принимает и не выпускает самолеты

Аэропорт Калуги не принимает и не выпускает самолеты

Введен план «ковер». Ограничения вводятся с целью безопасности полетов воздушных судовДля обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в четверг, 29 мая временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга, пояснили в Росавиации.

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