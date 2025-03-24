Расписание финала Кубка России по лыжным гонкам в Апатитах и Кировске

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2024/25 8-й этап (финал) Апатиты 29 марта Женщины, 3 км, свободный стиль 11:00 Мужчины, 3 км, свободный стиль 12:30 30 марта Женщины, 10 км, классический стиль 11:00 Мужчины, 10 км, классический стиль 13:00 Кировск 1 апреля Женщины, спринт, свободный стиль Квалификация – 11:00, финалы – 13:00 Мужчины, спринт, свободный стиль Квалификация – 11:40, финалы – 13:00 2 апреля Женщины, 10 км, гонка преследования, классический стиль 11:00 Мужчины, 10 км, гонка преследования, классический стиль 12:30 4 апреля Женщины, 10 км, свободный стиль 11:30 Мужчины, 15 км, свободный стиль 6 апреля Женщины, 10 км, масс-старт, свободный стиль 10:00 Мужчины, 10 км, масс-старт, свободный стиль 11:00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
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