Офицер связи ВС РФ раскрыл, какие средства НАТО поставляет Киеву

Страны Североатлантического альянса поставляют ВСУ для военных нужд опытные образцы комплектов связи беспроводного широкополосного доступа (БШПД), лишенные идентификаторов, рассказал офицер связи группировки «Днепр».
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