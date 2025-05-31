Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Офицер связи ВС РФ раскрыл, какие средства НАТО поставляет Киеву

Офицер связи ВС РФ раскрыл, какие средства НАТО поставляет Киеву

Страны Североатлантического альянса поставляют ВСУ для военных нужд опытные образцы комплектов связи беспроводного широкополосного доступа (БШПД), лишенные идентификаторов, рассказал офицер связи группировки «Днепр».

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