Где совершить намаз в «Москва-Сити»: «Тревел-гид» от мигранта

Сколько ж этот цирк будет продолжаться? Всех сородичей этого намазника,и его самого выдворить за пределы России!

Азат Текаев

Совершенно верно. У нас наверное "Крокус Сити" мало. Может быть ждут, как в Ташкенте, устроят взрыв у дома Правительства или в центре,тогда обратят у нас внимание. В Ташкенте сначала тоже не обращали внимание на то, как девушки стали закрывать лицо, оставляя разрез для глаз, как в арабских странах. Народ их называл "Ниндзми", открывали молельные комнаты в ВУЗах. Пока не устроили взрыв у дома Правительства.