Царьград Фото: Олег Рукавицын Если нельзя, но очень хочется, то можно? В России публичный намаз приравнивается к нелегальной миссионерской деятельности и запрещён законом.
Где совершить намаз в «Москва-Сити»: «Тревел-гид» от мигранта
Комментарии
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Юрий Белов
В своих пустынях , за Каспием намазы совершайте .
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4 час.
Мария
Сколько ж этот цирк будет продолжаться? Всех сородичей этого намазника,и его самого выдворить за пределы России!
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3 час.
Азат Текаев
Совершенно верно. У нас наверное "Крокус Сити" мало. Может быть ждут, как в Ташкенте, устроят взрыв у дома Правительства или в центре,тогда обратят у нас внимание. В Ташкенте сначала тоже не обращали внимание на то, как девушки стали закрывать лицо, оставляя разрез для глаз, как в арабских странах. Народ их называл "Ниндзми", открывали молельные комнаты в ВУЗах. Пока не устроили взрыв у дома Правительства.
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3 час.
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