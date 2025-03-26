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Где совершить намаз в «Москва-Сити»: «Тревел-гид» от мигранта

Где совершить намаз в «Москва-Сити»: «Тревел-гид» от мигранта

Царьград Фото: Олег Рукавицын Если нельзя, но очень хочется, то можно? В России публичный намаз приравнивается к нелегальной миссионерской деятельности и запрещён законом.

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Комментарии
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Юрий Белов
В своих пустынях , за Каспием намазы совершайте .
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4 час.
Мария
Сколько ж этот цирк будет продолжаться? Всех сородичей этого намазника,и его самого выдворить за пределы России!
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3 час.
Азат Текаев
Совершенно верно.   У нас наверное &quot;Крокус Сити&quot; мало. Может быть ждут, как в Ташкенте, устроят взрыв у дома Правительства или в центре,тогда обратят у нас внимание.          В Ташкенте сначала тоже не обращали внимание на то, как девушки стали закрывать лицо, оставляя разрез для глаз, как в арабских странах. Народ их называл &quot;Ниндзми&quot;, открывали молельные комнаты в ВУЗах.  Пока не устроили взрыв у дома Правительства.
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3 час.
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