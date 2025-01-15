Депутат Мария Бутина – как и зачем консерваторам с Запада помогают переехать в Россию

Однако на ТВ появилась и исчезла, а новое поприще много обещающее! Завезли азиатов и самосвал проблем, попробуем англоговорящих возможно они лучше. А вот платить россиянам достойно не хотим-решение видим только в мигрантах.

Ника

Нравственность возможно, но духовно, в большинстве, они далеки от русских. У них другая "духовность", материальная. Немец в Нижегородской области построил деревню за высоким забором. Не хватает только вышек, чтобы отстреливать русских, которые попытаются проникнуть в эту деревню. Большое количество западных переселенцев не отдает своих детей ни в де.сад, ни в школу и почему им не объясняют, что так не пойдет и в России не нужны анклавы? Священник, кажется из США, своих детей никуда не отдает, но почему-то его допускают к нашим детям и куда смотрят социальные службы?