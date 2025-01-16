Пост Благодарности ❤️ Выражаем особую благодарность Юсуповой Марине Анатольевне за инициативу и достойную организацию открытия стенда памяти, посвященного погибшему на СВО Иванукину С.
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Пост Благодарности ❤️ Выражаем особую благодарность Юсуповой Марине Анатольевне за инициативу и достойную организацию открытия стенда памяти, посвященного погибшему на СВО Иванукину С.