Ник Кирьос планирует после теннисной карьеры стать профессиональным баскетболистом

«Действительно хочу поиграть профессионально в баскетбол», — заявил Кирьос в интервью Tennis Head. Он отметил, что одной из его целей является выступление на профессиональном уровне сразу в двух видах спорта.
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