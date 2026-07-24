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FiNE NEWS

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В Техасе раскрыли старое убийство по образцам ДНК с пластиковой вилки

В штате Техас полиция установила личность подозреваемой в убийстве, произошедшем 14 лет назад. Делом занимались долгое время, но прорыв произошёл благодаря найденной пластиковой вилке с биологическими следами.

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