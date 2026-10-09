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МОСИНФОРМ

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Осенний урожай редиса можно купить на московских ярмарках

Осенний урожай редиса можно купить на московских ярмарках

Свежий редис остается на прилавках московских ярмарок и в октябре. Поставки идут из пяти регионов: Чувашии, Ростовской, Рязанской, Нижегородской и Воронежской областей.

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