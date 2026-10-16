Автор нового курса на Arzamas рассказал «Снобу», как множество локальных конфликтов слились в одну большую войну, чему красные научились у белых, какие мифы о тех годах живут до сих пор и что общего у памяти о Гражданской войне в России и США.
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